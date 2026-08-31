САП та НАБУ повідомили нові підозри у справі про хабарі при ремонті доріг у Полтавській області

Антикорупційні органи повідомили про нові підозри, зокрема заступнику голови та депутату обласної ради, а також посадовцю міської ради, у справі щодо отримання хабарів за "безперешкодне виконання договорів" при ремонтних роботах доріг у Полтавській області, повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про нові підозри у справі щодо одержання неправомірної вигоди за безперешкодне виконання договорів та укладення нових, а також за своєчасне прийняття й оплату виконаних робіт", – йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що серед підозрюваних: колишній заступник голови Полтавської обласної ради; депутат Полтавської міської ради; посадовець Полтавської міської ради; два представники підрядних компаній.

У межах досудового розслідування встановлено, що з квітня 2024 року по січень 2026 року депутат організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників суб’єктів господарювання. З цими підприємцями Полтавська міська рада в особі УЖКГ укладала договори підряду на виконання ремонту вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних житлових, прибудинкових та інших територій Полтавської міської територіальної громади.

До своєї протиправної діяльності депутат залучив довірену особу, яка в подальшому спілкувалася з підприємцями, вела розрахунки отриманих коштів, займалася зняттям та передачею коштів. Також встановлено причетність до вчинення цього злочину колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата й посадовця Полтавської міської ради та 2 представників підрядних компаній.

У повідомленні САП зазначено, що розмір неправомірної вигоди становив 10% від суми укладеного договору. Слідством задокументовано отримання 29,9 млн грн.

Наразі у справі повідомлено про підозру 9 особам. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України (залежно від ролі кожного з них). Слідство триває.