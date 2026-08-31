Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті, у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

"Так, я вважаю, що варто, тому що я не бачу в жодному університеті готовності приймати радикальні зміни, навіть якщо вони призведуть до хороших результатів в університеті. Завжди зручно відсидіти 5 років, на які тебе обрали, мати титул ректора. Мої колеги не порадіють цьому моєму коментарю, але великого бажання робити реформи у вищій освіті, у самій вищій освіті немає. Навіть якщо глянути на Спілку ректорів, яка насправді є спілкою ексректорів, на противагу їй ніякого об’єднання не виникло. Ніхто не проявляє ініціативи, щоб дійсно виступати якимось голосом" – сказала Семенова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи варто цю реформу повноцінно розповсюджувати на всі університети.

Вона звернула увагу, що позиція Міністерства освіти і науки зараз полягає в тому, що мають право на існування різні форми вишів і що всі університети дуже унікальні й особливі, і в кожного є своя специфіка, яку треба враховувати.

"Насправді, коли підходиш до університету з точки зору управління, починаєш дивитися на показники, цифри, то тут немає ніякої вищої математики і прикладної фізики. Це набагато простіше, ніж у багатьох компаніях. Є багато чого, що можна покращити з точки зору управління, не чіпаючи всі унікальні університети з точки зору наукових досліджень, які там проводяться. Тому щодо управлінських практик немає нічого унікального в жодному університеті: вони всі однакові", – додала президентка.

В той же час, вона зазначила, що найбільший виклик в поширенні реформи на всіх – це знайти, як відібрати достатню кількість членів наглядових рад для понад 100 університетів.

"Тому тут можна погодитися з міністерством, що в один момент усі університети перевести на це було б дуже складно. А от змінити організаційно-правову форму на державне некомерційне товариство можна було всім спокійно, без проблем", – додала вона.

Щодо необхідних змін в моделі реформи, які показали два роки експериментального проєкту з посилення автономії вишів, у якому бере участь КАІ, Семенова зазначила, що варто переглянути критерій щодо кількості студентів.

"У цьому експерименті бере участь також Запорізький національний університет. Чи може для прифронтового університету бути критерієм якості експерименту кількість студентів? А є Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, який знаходиться в Івано-Франківську, і якби в них не було експерименту, чи була б у них менша кількість студентів? Ні, бо всі їдуть на Захід України навчатися. Тому там будуть додаватися інші критерії, наприклад, взаємодія з бізнесом", – зазначила вона, додавши, що на її думку, не дуже релевантним також є критерій середнього бала вступника.

Серед іншого, Семенова наголосила, що треба збільшувати автономію університетів, давати їм в управління майно, яким зараз управляє Фонд державного майна.

"Фінансова автономія – це те, що зробили ми, це не є частиною експерименту. Ми назавжди трансформовані в державне некомерційне товариство, і тут нічого вже не зміниться. Я вважаю, що в наступний етап експерименту це треба включити для всіх інших, хто буде в цей в нього заходити. Трансформація в державне некомерційне товариство, надання фінансової і майнової автономії, збільшення кола повноважень і рішень, які приймає сам університет", – наголосила президентка.

Крім того, вона вважає, що експеримент із посилення автономії вишів треба обов’язково прив’язати до процесів зміни мережі університетів.

"Міністерство почало об’єднувати виші, укрупнювати їх, і це також можна внести в показники цього експерименту. Тобто Університет імені Стефаника може приєднувати до себе університети, які не є успішними і не матимуть перспектив у найближчі 10 років. І так само спокійно це може робити і КАІ", – додала вона.

Президентка КАІ також розповіла, що після 6 вересня, коли закінчиться строк дворічного експерименту, університети, які брали у ньому участь, прозвутують про результати і подадуть пропозиції до Кабінету міністрів, а далі Міністерство освіти і науки підготує нову постанову про наступні 2 роки експерименту зі зміненими критеріями.

"За наступний рік є такий консенсус, нам треба прийняти зміни до закону. Проєкт у міністерстві розробляється, перша чернетка до його є, допрацьовується із залученням університетів, які в експерименті, із залученням парламенту. Але хочеться це зробити не бігом, в екстреному режимі, тому це займе десь рік", – розповіла вона.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

В квітні 2024 року депутатку Київської міської ради Ксенію Семенову призначено виконувачкою обов’язків ректора тоді ще Національного авіаційного університету. В серпні 2025 року Семенова за результатами виборів наглядової ради була обрана президенткою реформованого ДУ "Київський авіаційний інститут".

Колишній віцепрем’єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.