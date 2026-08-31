Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Київщині внаслідок обстрілів постраждало до 5 людей, пошкоджено 4 склади

1 хв читати
Додати як джерело
На Київщині внаслідок обстрілів постраждало до 5 людей, пошкоджено 4 склади
Фото: Нацполіція

Російські окупанти не припиняють здійснювати обстріли Київщини, постраждали п’ятеро людей, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільщину. Постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Потерпілим надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, в неділю, 30 серпня, під час чергової атаки БПЛА у Фастівському районі постраждала 22-річна дівчина, медики надали допомогу на місці.

На Вишгородщині тілесних ушкоджень зазнала місцева мешканка.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків травмовано 56-річну жінку.

У той же час за даними начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Тимура Ткаченка, після ранкової атаки ворога на Київщину травмовано четверо людей.

Він також повідомив про пошкоджені цивільні об’єкти.

"У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі – три складські приміщення та багатоквартирний будинок", – написав Ткаченко у Телеграмі.

#київська_область #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати
ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

Реформована європейська система надання притулку, яка діє з 12 червня – з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами та новим реглам…

Читати