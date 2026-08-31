На Київщині внаслідок обстрілів постраждало до 5 людей, пошкоджено 4 склади

Російські окупанти не припиняють здійснювати обстріли Київщини, постраждали п’ятеро людей, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільщину. Постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Потерпілим надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, в неділю, 30 серпня, під час чергової атаки БПЛА у Фастівському районі постраждала 22-річна дівчина, медики надали допомогу на місці.

На Вишгородщині тілесних ушкоджень зазнала місцева мешканка.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків травмовано 56-річну жінку.

У той же час за даними начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Тимура Ткаченка, після ранкової атаки ворога на Київщину травмовано четверо людей.

Він також повідомив про пошкоджені цивільні об’єкти.

"У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі – три складські приміщення та багатоквартирний будинок", – написав Ткаченко у Телеграмі.