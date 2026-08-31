Корецький про відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків: Уряд поділяє позицію щодо соціальних наслідків її скасування

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявив, що уряд поділяє позицію щодо необхідності належного врахування соціальних наслідків реалізації можливих законодавчих змін щодо відстрочки від мобілізації для багатодітних сімей.

"Питання щодо правового регулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації стосується сфери оборони, мобілізаційної підготовки та військового обов’язку… Право зазначеної категорії військовозобов’язаних на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації безпосередньо встановлено законом і реалізується за наявності визначених ним умов", – йдеться у відповіді Корецького на петицію.

Прем’єр наголосив, що уряд поділяє позицію автора петиції щодо необхідності належного врахування соціальних наслідків реалізації можливих законодавчих змін для багатодітних сімей, забезпечення при цьому найкращих інтересів дітей, дотримання конституційного обов’язку держави щодо охорони сім’ї, дитинства і батьківства, а також передбачення можливих демографічних і соціально-економічних наслідків відповідних рішень.

Серед іншого, він звернув увагу, що Стратегія демографічного розвитку України на період до 2040 року спрямована на збереження та відновлення людського потенціалу України, створення умов для народження та виховання дітей, підтримку українських сімей, зниження передчасної смертності та повернення громадян, які перебувають за кордоном.

Прем’єр наголосив, що загальним результатом її реалізації є створення умов, за яких українці зможуть жити, працювати, створювати сім’ї та виховувати дітей в Україні, а держава матиме достатній людський ресурс для сталого розвитку.

Як повідомлялося, 13 серпня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зберегти відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Раніше на сайті уряду України зареєстрували петицію із закликом скасувати право на відстрочку для чоловіків, у яких перебувають на утриманні троє і більше дітей. Петиція набрала 25 тис. необхідних голосів, водночас її обговорення набуло значного розголосу в соціальних мережах.

В свою чергу, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук заявив, що скасування відстрочки для багатодітних батьків не буде.