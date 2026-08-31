В Україні з 1 вересня запрацює електронний Реєстр сертифікатів колісних транспортних засобів

В Україні з 1 вересня запрацює Реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання, що передбачає повноцінний перехід з паперового формату в єдину електронну систему, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Ми переводимо в цифру процедуру, яка фактично роками залишалася паперовою. Реєстр дає можливість бачити всю необхідну інформацію в одній системі та перевіряти її без паперових документів", - цитуються у релізі слова першого заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергія Деркача.

У відомстві уточнили, що наразі реєстр працює у режимі дослідної експлуатації, а до тестування долучилися 33 виробники транспортних засобів і 20 органів із сертифікації.

Передбачається, що наступний етап розпочнеться 27 вересня, коли набуде чинності новий технічний регламент затвердження конструкції колісних транспортних засобів, їх складових частин та обладнання.

У межах технічного регламенту видача сертифікатів здійснюватиметься виключно в електронній формі із їх внесенням до Реєстру.

Зазначається, що вже раніше видані паперові сертифікати залишатимуться чинними, а після внесення відповідної інформації про них до реєстру, окреме переоформлення не буде потрібне.

Серед іншого в міністерстві повідомили про роботу над зміною підходу до автомобілів, що ввозяться в Україну з-за кордону.

"Існуюча в Україні практика проведення сертифікації таких транспортних засобів перед першою державною реєстрацією не відповідає моделі, яка застосовується в Європейському Союзі", - пояснили у відомстві.

Зокрема, в межах євроінтеграції, Україні необхідно перейти від сертифікації ввезених вживаних автомобілів до обов’язкового технічного контролю перед їх першою державною реєстрацією в Україні.