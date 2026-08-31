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КМВА спростувала інформацію щодо загоряння складів у Деснянському районі столиці

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Київська міська військова адміністрація спростувала власну інформацію щодо загоряння складів в Деснянському районі, уточнивши, що це сталося у с. Погреби (Броварський р-н, Київська обл.).

"За уточненою інформацією, загоряння сталося в с. Погреби, Київська область", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло про загоряння складських приміщень у Погребах з посиланням на моніторингові канали. Наразі офіційних підтверджень немає, за даними ЗМІ горять склади АТБ.

Інформація про масштаби руйнувань, площу займання та можливих постраждалих не надходила.

#погреби #склади
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