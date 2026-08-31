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Події

Жінка загинула через ворожу дронову атаку в Херсонській області

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Окупанти вчергове атакували Херсонщину дроном, загинула жінка, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 31 серпня 2026 року близько 08:20 військовослужбовці рф атакували безпілотником одну із вулиць у с. Костирка Бериславського району. Унаслідок атаки, травми несумісні із життям, отримала 65-річна жінка, яка перебувала на подвір’ї", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у понеділок.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини ( ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергових атак російських військових на цивільне населення Херсонщини.

#херсонська_область #бпла_рф
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