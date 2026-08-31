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У Деснянському районі Києва горять складські приміщення – КМВА

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В Києві зафіксовано загоряння в Деснянському районі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень. Служби слідують на місце події", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

#атака_рф #пожежа #деснянський_район #склади
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