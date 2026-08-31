Поліція трьох країн зупинила діяльність наркомережі, яка вербувала людей через call-центри

Національна поліція України у співпраці з іноземними колегами проведела масштабну спецоперацію та ліквідувала мережу вербувальних call-центрів злочинної спільноти "Хімпром", повідомляє пресслужба поліції.

"Слідство встановило, що 36-річний громадянин рф на псевдо "Мексиканець", який переховується за кордоном, створив розгалужену систему вербування людей для забезпечення незаконного обігу наркотиків. Фактично call-центри стали кадровим ресурсом "Хімпрому" – через них злочинна спільнота системно шукала людей для роботи на різних ланках наркобізнесу", – йдеться у повідомленні.

Злочинці шукали персонал за допомогою фейкових оголошень про працевлаштування, розміщених в інтернеті. Оператори вербували людей під конкретні функції, залучаючи HR-менеджерів, операторів, хіміків, закладників, кур’єрів, логістів, поштовиків та працівників складів. Усередині мережі панував жорсткий контроль із грошовими штрафами за найменші порушення rules, а до тих, хто намагався залишити організацію, застосовували фізичне насильство та незаконно позбавляли їх волі.

"Діяльність "Хімпрому" мала міжнародний характер. Злочинну спільноту викрито Національною поліцією України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з DEA США, Інтерполом та правоохоронними органами Казахстану й Албанії", – наголосили правоохоронці.

Відзначається, що безпосередньо знешкодження інфраструктури злочинної спільноти тривало поетапно. Завершальний етап міжнародної спецоперації був спрямований на остаточне припинення діяльності мережі вербувальних call-центрів в Україні та затримання її учасників.

"У результаті ліквідовано дві вербувальні ланки злочинної спільноти "Хімпром". Під час слідчих дій вилучено цифрові докази, а також наркотичні засоби та речовини для їх виготовлення: 3 600 джоінтів, 24 кілограми суміші для їх виготовлення із вмістом синтетичного канабіноїду PINACA та понад 1 900 розфасованих пакетиків", – йдеться у повідомленні.

Сімох осіб, серед яких організатори незаконної діяльності та вербувальники, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції, залежно від ролі кожного, повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам кримінальних проваджень.

Серед них – лідер злочинної спільноти "Хімпром" та співорганізатор, яким заочено повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та чч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (езаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.