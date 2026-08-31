Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КАІ забезпечують ту автономність, яку хочуть усі інші виші, але вони не хочуть брати на себе відповідальність.

"Інтереси держави представляє саме наглядова рада, а також контролює, щоб ці інтереси враховувалися під час управління університетом. Наглядова рада складалася за тим принципом, який визначений у постанові: там сім людей за різними напрямками. У ній зібрані дуже різноманітні компетенції, які суперкорисні для університету і дають широкий досвід. Наглядова рада працює як орган управління, тобто це не дорадчий орган, це не "поділитися контактами знайомих, сфотографуватися на урочистому заході", це про управління, аналіз документів, розробку стратегії, аналіз фінансового плану, прийняття стратегічних рішень" – сказала Семенова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зауважила, що в дискусійних питаннях останнє слово за наглядовою радою, але у неї є можливість донести своє бачення.

"Через наглядову раду проходить призначення топ-менеджменту, що дає можливість розконсервувати систему університету. Бо у старій системі немає жодної можливості зайти людині ззовні з якоюсь іншою експертизою і розвинути напрямок, маючи інший досвід, ніж той, що є всередині вишу. Це суперважлива історія. Але водночас якісь внутрішні питання, які стосуються змісту, де дійсно треба мати цю внутрішню експертизу і досвід, як це вибудовувалося в університеті багато років, залишаються за вченою радою", – розповіла президентка.

На запитання щодо критики відносно того, що такий формат наглядових рад може стати елементом впливу Міністерства освіти і науки на університети і централізувати цю вертикаль, Семенова наголосила, що КАІ є одним із найбільш незалежних від держави вишів.

"Зараз Міністерство освіти і науки визначає KPI для ректорів усіх інших 119 університетів і контролює їх виконання. Чи може Міносвіти об’єктивно контролювати роботу такої кількості вишів? Навряд, а це зараз відбувається централізовано. Окрім того, у всіх університетах відсутня фінансова автономія – усі фінансові рішення відбуваються через Міносвіти… Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують ту автономність, яку хочуть усі інші, але не хочуть разом із цим брати на себе відповідальність", – наголосила вона.

На уточнення, чи повинні, на її думку, студенти або працівники університету мати представництво в наглядовій раді, Семенова заявила, що ні, бо для цього є інші інструменти.

"Вчена рада повністю сформована з представників колективу і студентів. Плюс в університеті є Конференція трудового колективу як найвищий колегіальний орган, який затверджує статут, умови праці, трудову дисципліну і так далі. Основні питання, які пов’язані з умовами роботи в університеті, все одно затверджує орган, який складається із представників колективу. Філософія наглядової ради в тому, щоб вона була незалежним органом, який представляє інтереси держави, а не колективу. Вона не повинна перетворюватися ні на студентське самоврядування, ні на профспілку співробітників. Вона має чітко відстоювати інтереси держави в цій організації, тому що іноді інтереси держави не збігаються з інтересами окремих співробітників", – зазначила президентка.

Також, на її думку, не варто долучати академічну спільноту (працівників і студентів) до виборчого процесу керівника університету.

"Керівник університету – це виконавчий директор, який має показники своєї ефективності, чіткі завдання, які йому ставить наглядова рада. Чи є компетентним голова студентського самоврядування щодо того, які риси має мати генеральний директор компанії? Ні. Наглядова рада – це професійна діяльність, це не просто сім дуже моральних людей, яким ми всі дуже сильно довіряємо і які точно захистять інтереси студентства. Це професійні фахові люди, які знають, як працювати членом наглядової ради", – заявила вона.

Семенова зазначила, що як тільки включити елемент виборів і представників колективу, відразу це перетворюється із професійної діяльності в політичну площину.

"Для цього є вибори у вчену раду, яка теж є органом управління і має суттєві повноваження, для цього є конференція трудового колективу, для цього є студентське самоврядування. Це ті інструменти, які дають їм можливість впливати і бути учасниками управління університетом. Включати їх ще до наглядової ради – це непритаманна функція для студентів, це основний клієнт університету", – констатувала вона.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

В квітні 2024 року депутатку Київської міської ради Ксенію Семенову призначено виконувачкою обов’язків ректора тоді ще Національного авіаційного університету. В серпні 2025 року Семенова за результатами виборів наглядової ради була обрана президенткою реформованого ДУ "Київський авіаційний інститут".

Президентка КАІ Семенова заявляє, що виш прагне бути схожим на Державний університет Фінляндії Аалто, Технічний університет Мюнхена чи Делфтський техуніверситет, але найближчі 2-4 роки буде конкурувати за студентів з університетами Чехії, Словаччини і Польщі.