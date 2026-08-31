Зафіксовано ураження складських приміщень у Погребах на Київщині через атаку безпілотників – моніторингові канали

Зафіксовано ураження складських приміщень у Погребах (Броварсткий р-н, Київська обл.) через атаку безпілотників, почалась масштабна пожежа, повідомляє моніторинговий канал Monitoringwar.

"Є влучання у Погребах (Київщина). Попередньо склади. Розпочалась величезна пожежа", - йдеться у повідомленні Monitoringwar у Телеграмі у понеділок.

Трохи згодом канал повідомив: "Внаслідок безпілотної атаки, уражено складське приміщення. Почалась масштабна пожежа".

Раніше канал повідомляв про рух двох реактивних "Гераней" повз північні околиці Києва.