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Зафіксовано ураження складських приміщень у Погребах на Київщині через атаку безпілотників – моніторингові канали

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Зафіксовано ураження складських приміщень у Погребах (Броварсткий р-н, Київська обл.) через атаку безпілотників, почалась масштабна пожежа, повідомляє моніторинговий канал Monitoringwar.

"Є влучання у Погребах (Київщина). Попередньо склади. Розпочалась величезна пожежа", - йдеться у повідомленні Monitoringwar у Телеграмі у понеділок.

Трохи згодом канал повідомив: "Внаслідок безпілотної атаки, уражено складське приміщення. Почалась масштабна пожежа".

Раніше канал повідомляв про рух двох реактивних "Гераней" повз північні околиці Києва.

#бпла_рф #київська_область #склади
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