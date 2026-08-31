Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фінляндії Аалто, Технічний університет Мюнхена чи Делфтський техуніверситет, але найближчі 2-4 роки буде конкурувати за студентів з університетами Чехії, Словаччини і Польщі.

"У нас є бенчмарки, якими ми хотіли би бути. Наприклад, Державний університет Фінляндії Аалто, Технічний університет Мюнхена чи Делфтський технічний університет. Це великі технічні виші, у яких є освітня експертиза, які побудовані навколо наукових досліджень і вони дуже інноваційні та підприємницькі. В Аалто дуже класна система монетизації наукових досліджень, стартапів і наукових парків. Їхнє студентське середовище дуже підприємливе" – сказала Семенова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, на кого КАІ рівняєтеся із західних університетів.

Вона також зазначила, що краще із цим в Массачусетському технологічному інституті, але американська культура зовсім інша, і КАІ бере звідти побудову студентських спільнот, а також ідею, що спортивні команди мають бути окремим брендом.

"Конкурувати найближчі 2-4 роки ми будемо, звісно, не з Делфтським, ми будемо конкурувати з університетами Чехії, Словаччини, Польщі. Зокрема, за те, щоб туди не їхали наші студенти вчитися", – додала президентка.

Вона заявила, що коли нова команда зайшла в управління вишем, то він знаходився в незадовільному стані, а на сьогодні в КАІ з’явилися гроші в бюджеті, нові проєкти і система управління з наглядовою радою, яка унеможливлює "дерибан".

"Ми почали заводити сюди великі наукові проєкти. У нас є два проєкти Erasmus+, де ми є лідерами, є два нових "Горизонтівських" дослідницьких проєкти, є шість проєктів проєктної аспірантури", – розповіла президента.

За її словами, після запровадження експерименту з посилення автономії університету вдалося принципово змінити підхід до доброчесності.

"Це те, що координувала наглядова рада. Тому що на рівні факультетів такі тісні зв’язки, що ти ніби свого колегу не можеш звинуватити в плагіаті і не дати йому можливість керувати дипломною роботою, або зняти його з керівництва кафедрою за те, що він плагіатор, бо ви з ним працюєте все життя. Коли ця політика продиктована наглядовою радою, то в тебе немає іншого вибору. Тому все, що стосується доброчесності: від ліквідації всіх сірих корупційних схем, які тут були, до академічної доброчесності – ми перевірили всіх, хто працює в університеті, на плагіат. Щодо тих, хто займав керівні посади, прийняли рішення про їх відсторонення від цих посад, перевели на професорські посади", – розповіла Семенова.

Також вона відзначила, що за два роки в КАІ відкрилися вісім великих лабораторій у партнерстві з бізнесом, і ще 10 уже законтрактовані.

"Тобто до кінця цього навчального року у нас буде 20 нових лабораторій, відкритих без жодної копійки державного фінансування, на основі яких повністю перезапущені освітні програми, які у нас є на факультетах", – додала вона.

Крім того, за її словами в КАІ є дуже значний ривок у наукових проєктах, зокрема виш виріс за індексом Гірша і за цитуванням у Scopus.

"Ми виграли багато міжнародних і державних наукових проєктів. Наша грантова активність суттєво збільшилася. І ми дуже добре сфокусували свою діяльність і знайшли, хто ми є: авіаційний, Defense Tech, інженерний університет. Це позиціонування спрацювало. У нас протягом усього експерименту зростає кількість вступників саме на наші профільні спеціальності – на авіаційний транспорт, на авіаційну, ракетну та космічну техніку, електроніку. Все технічне, що якось пов’язувалося з Defense, дуже сильно росте в популярності", – розповіла президентка.

Вона наголосила, що дуже задоволена вступною кампанією 2026 року, особливо за профільними спеціальностями.

Серед іншого, вона відзначила досягнення в реформі управління вищою освітою, зокрема, вигоди від зміни організаційно-правову форму на державне некомерційне товариство.

"Пропрацювали з урядом і міністерствами різні можливості, які дає ця організаційна форма. У нас, наприклад, оренда майна зараз ділиться не 50% у бюджет і 50% на університет, а 90% на розвиток університету і 10% у державний бюджет. Крім того, в інших університетах є вичерпний перелік послуг, які вони можуть надавати, а для нас цього немає. Ми працюємо зараз над грейдинговою системою оплати праці, яку будемо далі пропонувати уряду як модель для закладів вищої освіти. І це якраз те досягнення, яке буде мати довготривалий вплив на систему вищої освіти", – розповіла Семенова.

Вона наголосила, що всі перелічені успіхи університету не були б можливими за старої системи управління.

"Навіть якби міністерство призначило мене ректором, це не залежало б виключно від моєї персоналії. Наглядова рада дала багато розуміння того, як можна налагодити бізнес-процеси. Наприклад, у HR у нас було декілька разів "оцінювання 360" – те, що в університетах ніколи не роблять, а для бізнесу є нормою. У нас ніколи не було відкритих публічних конкурсів на топменеджерів, і вони були б неможливими в тій системі управління, яка була. Довіра бізнесу також була б неможливою, тому що в нас весь бізнес має негативний досвід від взаємодії з типовими бюджетними установами й університетами в минулому. Будь-які їхні креативні ідеї перетворювалися на те, що "бухгалтерія сказала, що це незаконно". Тобто в тій системі управління, в якій ми були раніше, такі результати були б неможливими", – наголосила президентка.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

В квітні 2024 року депутатку Київської міської ради Ксенію Семенову призначено виконувачкою обов’язків ректора тоді ще Національного авіаційного університету. В серпні 2025 року Семенова за результатами виборів наглядової ради була обрана президенткою реформованого ДУ "Київський авіаційний інститут".