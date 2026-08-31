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Окупанти вночі масовано атакували дронами об'єкт енергетики на Чернігівщині – ОВА

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Окупанти вночі масовано атакували дронами об'єкт енергетики на Чернігівщині – ОВА
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська у неділю та в ніч на понеділок продовжували завдавати удари по населеним пунктам прикордоння Чернігівщині – у Ніжинському районі зазнав пошкоджень об’єкт енергетики, в Ічнянській громаді – приватне підприємство, виникла пожежа, в Чернігівському районі – птахофабрика, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Уночі у Ніжинському районі ворог масовано атакував ударними дронами об’єкт енергетики", – написав він у Телеграмі у понеділок. Про наслідки атаки Чаус не повідомив.

За його словами, у неділю росіяни реактивними дронами влучили по території одного з приватних підприємств в Ічнянській громаді. Постраждали адміністративна та господарська будівлі, пошкоджено трактор. На місці влучання загасили пожежу.

У Чернігівському районі ворожі "бандеролі" повторно атакували птахофабрику. Загорілися господарчі будівлі. На місці працювали рятувальники, їм вдалося ліквідувати пожежу.

#чернігівська_область #бпла_рф
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