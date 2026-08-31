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Росіяни вночі атакували пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі – ДСНС

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Російські війська в ніч на понеділок атакували безпілотником пожежно-рятувальну частину в одному з населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого пошкоджено будівлю підрозділу, пожежну автоцистерну та легковий автомобіль, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вночі 31 серпня ворог поцілив безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів регіону. Внаслідок удару пошкоджена покрівля, вікна та двері будівлі підрозділу. Крім цього, ушкоджень зазнала пожежна автоцистерна та легковий автомобіль", – зазначається в повідомленні, поширеному у соціальній мережі Facebook.

За інформацією відомства, особовий підрозділу під час атаки перебував в укритті.

#частина #запорізька #атака #пожежна
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