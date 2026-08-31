Сили безпілотних систем уразили за добу 1918 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1918 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС у телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно із повідомленням серед уражених цілей: 377 одиниць особового складу, з яких 172 – ліквідовано; 41 точки вильоту БпЛА; 15 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 97 одиниць автомобільної техніки; 7 артилерійських систем; 323 безпілотних літальних апаратів противника типу "Коптер", "Крило", "Шахед" та "Гербера".

"З початку серпня (01-30.08) підрозділами угруповання СБС уражено 56 514 цілей противника, з них 10 606 – особового складу противника", – повідомили СБС.

Джерело: https://t.me/usf_army/2395