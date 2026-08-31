Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили безпілотних систем уразили за добу 1918 ворожих цілей

1 хв читати
Додати як джерело

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1918 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС у телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно із повідомленням серед уражених цілей: 377 одиниць особового складу, з яких 172 – ліквідовано; 41 точки вильоту БпЛА; 15 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 97 одиниць автомобільної техніки; 7 артилерійських систем; 323 безпілотних літальних апаратів противника типу "Коптер", "Крило", "Шахед" та "Гербера".

"З початку серпня (01-30.08) підрозділами угруповання СБС уражено 56 514 цілей противника, з них 10 606 – особового складу противника", – повідомили СБС.

Джерело: https://t.me/usf_army/2395

#війна #сбс #цілі #ураження
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати
ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

Реформована європейська система надання притулку, яка діє з 12 червня – з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами та новим реглам…

Читати
Хмара: пріоритет - зберегти команду Міноборони, будуть підсилення певних напрямків з призначеннями заступників

Хмара: пріоритет - зберегти команду Міноборони, будуть підсилення певних напрямків з призначеннями заступників

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара прагне зберегти команду відомства задля продовження розпочатих проєктів та хоче підсилити певні напрямки:…

Читати