ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

Реформована європейська система надання притулку, яка діє з 12 червня – з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами та новим регламентом репатріації – призвела до позитивних результатів: нелегальна міграція зменшилася на 40%, повідомив комісар ЄС з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер на Європейському форумі Альпбах.

"Цифри демонструють чіткий прогрес: нелегальна міграція по ЄС зменшилася більш ніж на 55% за останні два роки, а цього року – ще на 40%. Швеція зафіксувала найнижчу кількість заяв про надання притулку за 40 років, а Данія – історично низьку. Середземноморський маршрут також скорочується вже три роки", – зазначив він на відкритті форуму ввечері у неділю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Бруннер зауважив, що за перші шість місяців цього року на всі наші зовнішні кордони ЄС прибуло приблизно стільки ж людей, скільки на грецькі острови за один тиждень у жовтні 2015 року.

"За будь-якими показниками Європа не мала такого контролю над нелегальною міграцією протягом десятиліття", – вважає єврокомісар.

Втім він визнав, що нещодавня ситуація в африканському іспанському анклаві Сеута показала, як швидко може змінюватися громадська думка перед обличчям драматичних подій.

"Драматичні кадри переважають навіть найкращі статистичні дані", – констатував Бруннер та анонсував, що цієї осені Європейська комісія запропонує посилення мандата Європейського агентства з прикордонної та берегової охорони.

В той же час єврокомісар зазначив, що розширення ЄС залишається пріоритетом, бо це інвестиція в мир і безпеку.

"Розширення – одне з найважливіших геополітичних рішень, з якими сьогодні стикається Європа. Це стратегічна інвестиція в мир, стабільність і безпеку на нашому континенті", – пояснив він.

Бруннер наголосив, що міграційна політика не повинна ставати короткостроковим рушієм для підвищення рейтингу в опитуваннях. За його словами, мінімізувати негативні наслідки може ефективна регіональна політика, бо міграція безпосередньо впливає на громади, які надають житло, на прикордонні регіони, де щодня проводяться перевірки, та на муніципалітети, які забезпечують інтеграцію.

"І тут також діє принцип: Європа виграє лише тоді, коли вона доходить до тих місць, де живуть люди – до регіонів… Європа перемагає лише тоді, коли регіони сильні", – сказав єврокомісар.

У якості позитивного прикладу він навів єврорегіон Тіроль-Південний Тіроль-Трентино, який об'єднує приблизно 1,87 мільйонами мешканців Австрії та Італії та демонструє можливість мислити за межами власних кордонів та мов.

Відповіддю на центральне питання цьогорічного форуму в Альпбасі – як Європа може перемогти – Бруннер бачить сильні регіони та власну європейську модель, яка побудована на надійності, демократії та передбачуваності.

Водночас він виступив за суттєве збільшення фінансування транскордонної інфраструктури у майбутньому 7-річному бюджеті ЄС, згадавши про гостру кризу та судовий позов Італію до Австрії щодо введених останньою обмежень перевезень перевалом Бреннер. На думку Бруннера, довгострокове рішення не може полягати в більшій кількості конфліктів та судових процесів, а радше в більшій співпраці та інвестиціях, у конкретному випадку – будівництві тунелю. Тому Європейська комісія запропонувала подвоїти фінансування європейської транспортної інфраструктури – до EUR51,5 млрд, а регіони повинні мати право голосу у формування цього бюджету, додав він.