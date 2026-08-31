Двоє постраждалих внаслідок ударів по Харківській області

У ніч проти понеділка, близько 3:50 у Близнюках Лозівського району Харківської області російський безпілотник, за попередніми даними, типу "Молнія", поцілив у вантажний автомобіль поштової служби, постраждав водій.

"Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся. Водій отримав поранення", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, напередодні ввечері у Слатиному внаслідок обстрілу був пошкоджений житловий будинок. Власниця оселі поранена. Тип озброєння, яке застосували російські військові, встановлюється.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/30456