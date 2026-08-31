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ППО України збила 96 зі 121 ворожої цілі, зафіксовано влучання на 11 локаціях

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Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 96 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни, керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 31 серпня (з 18:00 30 серпня) противник атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Джерело: https://t.me/kpszsu/75536

#ппо #цілі #ліквідація
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