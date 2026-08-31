Федоров: Плануємо створити інвестфонд оборонних технологій, на старті бачимо три ключові напрями

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про плани створити новий інвестиційний фонд оборонних технологій, який на старті зосередиться на роботизації поля бою, розробці реактивних дронів-перехоплювачів та дешевих ракет із використанням штучного інтелекту.

"Розпочинаємо робочу поїздку до Вашингтона. Плануємо зустрічі з венчурними фондами, підприємцями, технологічними компаніями, експертами та організаціями, які можуть стати партнерами наших нових проєктів і допомогти посилити Україну", – написав Федоров у Телеграм-каналі.

Він зазначив, що одним із ключових напрямів поїздки є створення інвестиційного фонду оборонних технологій.

"Це буде не класичний венчурний фонд. Плануємо не лише інвестувати в українські defense tech-компанії, а й самі створювати нові компанії навколо технологій, які сьогодні критично потрібні на полі бою", – зазначив Федоров.

За його словами, на старті діяльності фонду визначено три ключові технологічні напрями: роботизація поля бою, реактивні дрони-перехоплювачі та дешеві ракети з використанням штучного інтелекту.

Роботизація, за словами Федорова, має допомогти зберігати життя військових та прибирати людей із найбільш небезпечних ділянок фронту.

Другим напрямом він назвав реактивні дрони-перехоплювачі для протидії новим повітряним загрозам, зокрема реактивним "шахедам".

Третім напрямом є розробка дешевих ракет із використанням штучного інтелекту.

"Зараз говоримо з потенційними партнерами та інвесторами, які можуть допомогти реалізувати ці проєкти", – повідомив Федоров.

Наступним кроком, за його словами, стане формування команди, представлення прозорої моделі фонду та запуск перших проєктів.

"Наше завдання – залучити міжнародний капітал та експертизу для створення нових технологій, щоб Україна перемагала ворога в кожному наступному технологічному циклі", – наголосив Федоров.

Джерело: https://t.me/zedigital/6900