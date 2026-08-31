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Федоров: Плануємо створити інвестфонд оборонних технологій, на старті бачимо три ключові напрями

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про плани створити новий інвестиційний фонд оборонних технологій, який на старті зосередиться на роботизації поля бою, розробці реактивних дронів-перехоплювачів та дешевих ракет із використанням штучного інтелекту.

"Розпочинаємо робочу поїздку до Вашингтона. Плануємо зустрічі з венчурними фондами, підприємцями, технологічними компаніями, експертами та організаціями, які можуть стати партнерами наших нових проєктів і допомогти посилити Україну", – написав Федоров у Телеграм-каналі.

Він зазначив, що одним із ключових напрямів поїздки є створення інвестиційного фонду оборонних технологій.

"Це буде не класичний венчурний фонд. Плануємо не лише інвестувати в українські defense tech-компанії, а й самі створювати нові компанії навколо технологій, які сьогодні критично потрібні на полі бою", – зазначив Федоров.

За його словами, на старті діяльності фонду визначено три ключові технологічні напрями: роботизація поля бою, реактивні дрони-перехоплювачі та дешеві ракети з використанням штучного інтелекту.

Роботизація, за словами Федорова, має допомогти зберігати життя військових та прибирати людей із найбільш небезпечних ділянок фронту.

Другим напрямом він назвав реактивні дрони-перехоплювачі для протидії новим повітряним загрозам, зокрема реактивним "шахедам".

Третім напрямом є розробка дешевих ракет із використанням штучного інтелекту.

"Зараз говоримо з потенційними партнерами та інвесторами, які можуть допомогти реалізувати ці проєкти", – повідомив Федоров.

Наступним кроком, за його словами, стане формування команди, представлення прозорої моделі фонду та запуск перших проєктів.

"Наше завдання – залучити міжнародний капітал та експертизу для створення нових технологій, щоб Україна перемагала ворога в кожному наступному технологічному циклі", – наголосив Федоров.

Джерело: https://t.me/zedigital/6900

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