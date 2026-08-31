У Слов'янську внаслідок авіаудару зруйновано під'їзд багатоповерхівки, поранено чотирьох людей

У Слов'янську Донецької області внаслідок авіаудару російських військ ФАБ-500 зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку з першого по п'ятий поверхи, пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки та поранено чотирьох людей, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сьогодні, о 04:20, ворог наніс черговий авіаудар ФАБ-500 по нашому місту. Влучання у багатоповерхівку у центральній частині", – написав Лях у Facebook у понеділок вранці.

За його словами, внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку з першого по п'ятий поверхи, а також приватний будинок.

Пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитячий садок та автомобілі.

"Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. Усім надається медична допомога", – повідомив начальник міської військової адміністрації.

Джерело: https://www.facebook.com/share/r/19GXC2TtnT/?mibextid=wwXIfr