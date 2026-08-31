На Миколаївщині через атаку дронів поранено чоловіка, пошкоджено складське приміщення – ОВА

У Миколаївському районі внаслідок атаки російських безпілотників поранено 44-річного чоловіка та пошкоджено складське приміщення, сім вантажних і два легкових автомобілі, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Учора та сьогодні вночі ворог атакував БпЛА типу "Shahed" область. Внаслідок атаки в Миколаївському районі поранено 44-річного чоловіка. Його було госпіталізовано. На ранок стан стабільний", – написав Решетілов у Телеграм-каналі.

За його інформацією, минулої доби ворог п'ять разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок атак пошкоджено два приватні будинки, постраждалих немає.

Також російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/3239