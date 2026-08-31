Окупанти за добу втратили 1600 осіб та 464 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1600 окупантів, п'ять танків, 50 артсистем, сім бронемашин, 2055 БПЛА, а також 464 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.26 склали особового складу – близько 1 488 200 (+1 600) осіб, танків – 12 316 (+5) од, бойових броньованих машин – 25 255 (+7) од, а артилерійських систем – 48 883 (+50) од, РСЗВ – 2 079 (+7) од, засоби ППО – 1 597 (+3) од, літаків – 440 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 442 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055) од, крилаті ракети – 5 060 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 141 920 (+457) од, спеціальна техніка – 4 621 (+7) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1De1cBE2bB/