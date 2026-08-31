НАТО фіксує активізацію гібридних дій РФ у Європі, але не бачить загрози неминучого нападу

На тлі посилення Росією гібридних дій у Європі Альянс наразі не вбачає ознак неминучого нападу, водночас НАТО залишається пильним і готовим реагувати на різноманітні загрози, повідомляє Reuters, обираючись на заяву представника Альянсу.

Представник Альянсу зазначив, що російські дії включають не лише посилення атак проти України, а й активізацію гібридної діяльності в Європі. Водночас НАТО продовжує стежити за ситуацією та підтримувати Україну.

"Навіть попри те, що росіяни стикаються із дуже значним опором з боку України, вони посилюють атаки на Україну, а також гібридні дії в Європі"…Як завжди, НАТО залишається пильним і готовим до різноманітних загроз, з якими ми стикаємося. На цей час ми не бачимо неминучої загрози нападу, – наголосив представник на умовах анонімності.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/nato-sees-no-imminent-threat-attack-official-says-2026-08-30/