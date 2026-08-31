31 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 серпня відзначають Всесвітній день дистанційного навчання, День їжі на свіжому повітрі, Всесвітній день блогу (Всесвітній день блогера), Міжнародний день поінформованості про передозування,

Православна церква вшановує Положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці; Киприянів день.

День 1649 Російська агресія - Day 1649 Russian aggression

Всесвітній день дистанційного навчання

Всесвітній день дистанційного навчання - це свято, присвячене трансформаційній силі дистанційної освіти. Ця подія відзначається 31 серпня і присвячений визнанню і підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії. Він зазначає гнучкість, меншу вартість і доступність такої форми навчання.

День їжі на свіжому повітрі

Цікавим святом, яке проводиться щорічно 31 серпня у США, є день їжі на свіжому повітрі. Цей день вибраний не випадково. Незважаючи на теплу сонячну погоду, зрозуміло, що дуже скоро доведеться попрощатися з літом. Згодом дощі та холоди змусять усіх покинути літні майданчики кафе та зелені галявини парків, де приємно насолоджуватися улюбленими стравами.

Всесвітній день блогу (Всесвітній день блогера)

Явище блоггінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що існує навіть спеціальне свято — Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Цю подію заснували в 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня. Дату було обрано не випадково — її векторна ілюстрація у форматі eps8 виглядає як слово blog.

Міжнародний день поінформованості про передозування

Щорічно 31 серпня, починаючи з 2001 року, у всьому світі відзначається день поінформованості про передозування. Представники міжнародних організацій, що займаються профілактикою та підтримкою наркозалежних, привертають увагу суспільства до актуальності цієї проблеми. Кожен рік тисячі людей гинуть від передозування наркотичними препаратами. Символом кампанії виступає срібна стрічка.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Раймунда-Фрідріха Кайндля (1866-1930), австрійського історика, етнографа, археолога, фольклориста, який брав участь у створенні Буковинського крайового музею, а також запровадив народознавство як навчальний предмет на філософському факультеті Чернівецького університету (нині - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);

130 років від дня народження Ервіна Кошмідера (1896-1977), німецького мовознавця, педагога, автора праць із теорії мови, старослов'янської мови, слов'янської акцентології, історії церковного співу східних слов'ян, зокрема українців;

130 років від дня народження Марії Олексіївни Новицької (1896-1965), української мистецтвознавиці, археологині, етнографині, музейниці, дочки академіка Олекси Новицького, учениці Данила Щербаківського;

125 років від дня народження Михайла Німціва (1901-1975), українського педагога, освітнього та громадського діяча (Австралія);

80 років від дня народження Семена Івановича (Ісаковича) Кобця (1946), українського скрипаля, диригента, педагога;

75 років від дня народження Миколи Івановича Кумановського (1951-2016), українського живописця, графіка, скульптора;

30 років від дня народження Володимира Балюка (1996-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1898 - Офіційно відкрили Київський політехнічний інститут;

1907 - Створення Антанти;

1919 - У ніч проти 31 серпня Київ визволили від більшовиків об'єднані сили УГА та Дієвої армії УНР;

1995 - На навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1;

2002 - Відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01;

2015 - Після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почалися сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнали поранень.

Церковне свято

Покладання Пояса Пресвятій Богородиці

Це свято пов’язане з важливою християнською реліквією – поясом, який, за переданням, Пресвята Богородиця власноруч сплела з верблюжої шерсті і передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса.

Пояс був привезений до Константинополя візантійським імператором Аркадієм (395-408 рр.) і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де його сховала донька імператора, Пульхерія. Через п’ять століть, під час правління імператора Лева Філософа (886-912 рр.), пояс був знайдений і використаний для зцілення його дружини Зої, яка страждала від злого духа. Після цього пояс знову був схований у кивот. У XIV столітті імператор Іван VI передав пояс монастирю Ватопед на горі Афон, де він зберігається і донині. На сьогодні пояс поділений на три частини, одна з яких зберігається в монастирі Ватопед, друга – в монастирі в Трірі (Німеччина), а третя – в Грузії.

Це свято нагадує про дива і зцілення, пов’язані з цією святинею, і є важливою подією для православних християн.

Киприянів день

31 серпня відзначають Киприянів день, присвячений святому Киприяну Карфагенському, єпископу і впливовому богослову раннього християнства. Цей день не лише вшановує його внесок і мученицьку смерть, але й пов’язаний з різними культурними традиціями.

Киприян народився близько 200 року в Карфагені (сучасний Туніс) і походив із заможної язичницької родини. Спочатку він зробив успішну кар’єру юриста та оратора, але навернення до християнства стало значним поворотом у його житті. Охрестившись близько 246 року, він швидко став єпископом, попри те, що це суперечило нормам ранньохристиянської спільноти, які зазвичай вимагали більш тривалого періоду навернення.

Як єпископ, Кипріян відзначився своїми працями та організацією помісних синодів, спрямованих на вирішення питань єдності Церкви та поводження з відступниками, особливо в часи переслідувань. Його праці, такі як "Про єдність Церкви", зазначають його віру в єдність Церкви через її єпископів, які однаково благословенні Святим Духом.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.

З прикмет цього дня:

Якщо в серпні з'явиться жовте листя на деревах — на ранню осінь. На березі першими зажовтіли верхні листочки — зима буде ранньою, нижні — пізньою, а коли багровіють рівномірно — середньою. Якщо на деревах з'явиться в серпні багато жовтого листя — буде рання осінь. Якщо влітку на вишні є цвіт — на теплу й суху осінь.

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