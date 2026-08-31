Польські спецпризначенці вперше проводять навчання за сценаріями війни в Україні – ЗМІ

Польські сили спеціальних операцій проводять навчання, під час яких відпрацьовують дії за сценаріями, що враховують бойовий досвід українських військових у війні проти Росії, повідомляє Associated Press.

Навчання розпочалися у п'ятницю та були розроблені лише кілька місяців тому. Їхній сценарій передбачає імітацію прориву через ворожі лінії, пересування на кілька миль територією противника та завдання удару безпілотником по ключовому об'єкту.

Спочатку ці навчання були розроблені американськими "Зеленими беретами" для спецпідрозділів армії США. За даними AP, Польща стала першим союзником НАТО, який проводить такі навчання.

"Ми використовуємо досвід, отриманий в Україні…Усі ті виклики, з якими, як ми бачимо, доводиться долати Росії чи Україні, – ми робимо все можливе, щоб відтворити", – наголосив офіцер армійських "Зелених беретів", що за інформацією агентства закріплений до навчального комплексу.

Джерело: https://apnews.com/article/special-forces-exercise-drones-nato-russia-ukraine-b4707399e915d8124e7d134564290836