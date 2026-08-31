CENTCOM: США завдали точних ударів по підрозділах КВІР для усунення загрози в Ормузькій протоці

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що американські військові вжили обмежених і точних заходів проти підрозділів Корпусу вартових ісламської революційної (КВІР), які встановлювали міни в Ормузькій протоці та становили безпосередню загрозу для судноплавства.

У командуванні наголосили, що дії американських військових були спрямовані на усунення загрози, яку, за його оцінкою, створили іранські підрозділи в районі Ормузької протоки. Йдеться про заходи для недопущення встановлення мін, які могли становити небезпеку для судноплавства.

Заява CENTCOM стала відповіддю на твердження КВІР про те, що удари американських збройних сил, спрямовані на запобігання встановленню мін в Ормузькій протоці, були "актом агресії". Центральне командування США назвало це твердження неправдивим.

"Збройні сили США вжили обмежених і точних заходів проти підрозділів КВІР, які встановлювали міни та становили безпосередню загрозу в Ормузькій протоці", – йдеться в заяві CENTCOM.

У командуванні підкреслили, що, на їхню оцінку, саме Іран створив загрозу в протоці, після чого американські військові вжили заходів для її усунення.

"По суті, Іран створив цю загрозу, а американські військові її усунули, щоб захистити цивільних моряків, торговельне судноплавство та вільний потік світової торгівлі", – заявили в CENTCOM.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters з посиланням на представника зазначало, що американські військові атакували дві іранські пускові установки на острові Ларак, після чого Іран завдав удару по силах США в Йорданії.

Джерело: https://x.com/centcom/status/2094228119079067852?s=46