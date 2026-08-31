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Повітряний об'єкт двічі порушив повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Україну

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Двічі протягом дня неділі повітряний об'єкт перетнув державний кордон Молдови в районі населеного пункту Дністровськ, прямуючи в напрямку Лиманського Одеської області України, повідомила пресслужба Міністерства оборони Молдови.

За інформацією Служби повітряних операцій Національної армії, повітряний об'єкт було виявлено о 15:50. Він увійшов у повітряний простір країни через населений пункт Дністровськ (Придністровський сектор) у напрямку Лиманського Одеської області України.

О 15:59 повітряний об'єкт знову перетнув державний кордон Молдови за маршрутом від Дністровська до Лиманського.

"Несанкціоноване пролітання над повітряним простором нашої країни відбулося внаслідок сьогоднішніх повітряних атак Російської Федерації на Україну", – зазначили у пресслужбі Міністерства оборони Молдови.

Джерело: https://t.me/MDNationalArmy/2569

#кордон #молдова
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