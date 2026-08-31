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США завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак – ЗМІ

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Американські військові в неділю атакували дві іранські пускові установки на острові Ларак, після чого Іран завдав удару по силах США в Йорданії, повідомляє Reuters із посиланням на американського представника.

За його словами, американські сили завдали удару по установках після того, як було помічено підготовку бійців Корпусу вартових Ісламської революції до запуску ракет із морськими мінами в Ормузьку протоку.

"Я можу підтвердити, що сьогодні раніше американські сили завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак", – заявив представник США, слова котрого цитує агентство.

Після цього Іран атакував американські сили, дислоковані в Йорданії. За даними кореспондента Fox News із посиланням на джерело в США, майже всі ракети були перехоплені, а значних влучань наразі не зафіксовано.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що внаслідок американського удару загинули та були поранені кілька військовослужбовців і цивільних. У КВІР також пообіцяли відповісти на атаку "відповіддю та покаранням".

Агентство зазначає, що ці удари стали першими відомими атаками США по Ірану з кінця липня.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-forces-strike-two-iranian-launchers-irans-larak-island-us-official-says-2026-08-30/?taid=6a94b8504f5fab00011020c1&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

#наслідки #іран #атака #сша
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