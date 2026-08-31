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Події

Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 186 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 193 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7190 дронів-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 23 та 20 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42075

#війна #ворог #генштаб #атаки
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