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Сибіга обговорив із главою МЗС Єгипту безпекову ситуацію в Чорному морі

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті, під час якої сторони обговорили ситуацію з безпекою в Чорному морі, регіональну ситуацію та зусилля України, спрямовані на досягнення тривалого та всеосяжного миру.

"Ми зосередилися на ситуації з безпекою в Чорному морі та її наслідках для свободи судноплавства й глобальної продовольчої безпеки", – повідомив Сибіга в соціальній мережі X.

За його словами, він поінформував єгипетського колегу про останні події на полі бою та поточні зусилля України щодо досягнення миру. Сибіга наголосив, що Україна й надалі віддана забезпеченню надійних поставок продовольства до країн усього світу.

Міністри також обмінялися думками щодо загальної регіональної ситуації та подій на Близькому Сході.

"Ми погодилися щодо важливості продовження нашого діалогу та підтримання контактів", – зазначив глава МЗС України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2094152749885661569?s=46

#розмова #море #чорне #єгипет
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