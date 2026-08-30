Федоров шукає у США інвестиції для фонду оборонних технологій та пропонує обмін дронів на Patriot

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров шукає у США інвестиції для створення фонду оборонних технологій, який займатиметься розробкою та масштабуванням нових видів озброєння, а також заявив про готовність допомогти США створити "армію дронів" в обмін на постачання Україні перехоплювачів ракет Patriot, повідомляє Financial Times із посиланням на його інтерв'ю.

За словами Федорова, фонд відрізнятиметься від традиційного інвестиційного фонду, оскільки зможе не лише вкладати кошти в наявні українські стартапи, а й самостійно створювати компанії.

Він шукає підтримки серед венчурних капіталістів, приватних інвесторів та американських технологічних компаній і веде переговори з великою кількістю потенційних інвесторів, зацікавлених в українських інноваціях.

"Це не зовсім класичний венчурний фонд. Ми пишемо нову історію війни", – сказав Федоров в інтерв'ю.

Фонд, за його словами, використовуватиме західний капітал для розвитку технологій, критично важливих для здатності України протистояти російському вторгненню. Початковими пріоритетами він назвав бойову робототехніку для зменшення залежності від людських ресурсів і кількості військовослужбовців на передовій, дешеві швидкісні дрони-перехоплювачі для боротьби з новими російськими ударними дронами з реактивними двигунами, а також недорогі ракети зі штучним інтелектом.

Він не повідомив подробиць про свою роль у керуванні фондом і не уточнив, чи може особисто отримувати від нього фінансову вигоду.

Окремо Федоров заявив про готовність допомогти США у створенні "армії дронів" в обмін на американські поставки перехоплювачів ракет Patriot, які, за його словами, допоможуть Україні пережити найближчі місяці.

"Я буду дуже радий допомогти Америці побудувати армію дронів – особливо в обмін на Patriot, щоб ми пережили цю зиму. Я готовий на такий обмін", – сказав він.

Він також повідомив, що підтримує тісний контакт з американським підприємцем Ілоном Маском, але відмовився коментувати, чи планує зустрітися з ним під час перебування у США.

Джерело: https://www.ft.com/content/c9d10aeb-163e-46a3-b7ca-376ce6be9f8e?syn-25a6b1a6=1