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Калашник: Напрацьовуємо рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог

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Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник провів оперативну нараду з командою АТ "Укрзалізниця" на чолі з Олександром Перцовським, Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) та військовим командуванням щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

"Першочергово – безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що з'єднують всю країну", – повідомив Калашник у неділю ввечері.

За його словами, "Укрзалізниця" продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування у координації з військовими.

Зокрема, опрацьовуються питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози.

"Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки", – інформує міністр.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/11127

#київ #робота #тривоги #транспорт
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