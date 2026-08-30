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Бескрестнов: Не піддавайтеся чуткам про дефіцит продовольства, канали постачання перебудовуються

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Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав не піддаватися чуткам, дезінформації та панічним настроям щодо можливого дефіциту продовольства.

"Друзі, ми не "помремо з голоду". Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям", – написав Бескрестнов.

За його словами, виробники та продавці наразі перебудовують канали постачання, а в разі потреби Європа зможе заповнити продовольчі ніші за рахунок експорту.

"Якщо буде потреба, Європа "з радістю" заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту", – зазначив він.

Бескрестнов також наголосив, що атаки РФ спрямовані не безпосередньо на продовольство, а на великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця: "Наш ворог не атакує "їжу". Він атакує великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця".

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7710

#продовольство #чутки #дефіцит
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