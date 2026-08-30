Трамп заявив, що США використають венесуельську нафту для поповнення стратегічних резервів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір використати венесуельську нафту для поповнення своїх стратегічних національних резервів.

"Одне з того, що я збираюся зробити з венесуельською нафтою, – це поповнити Стратегічні національні резерви, які через Байдена були практично вичерпані", – написав Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social.

За його словами, процес поповнення резервів розпочнеться вже найближчим часом. Трамп назвав це "подарунком від Венесуели народу Сполучених Штатів".

Як повідомлялося, раніше Трамп у власному дописі наголошував, про укладання між США та Венесуелою найбільшої в історії світової нафтової угоди, яка передбачає отримання американською стороною контрольного пакета акцій над підтвердженими запасами нафти обсягом понад 65 млрд барелів.

За словами Трампа, угоду забезпечили державний секретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет у тісній співпраці з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес та за участю приватного бізнесу.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/117184857420534704