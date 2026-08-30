На Донеччині через російські удари загинули двоє людей, серед них дитина, ще четверо поранені

Двоє людей, серед них 13-річний хлопчик, загинули внаслідок російських ударів по Донецькій області, ще четверо дістали поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, вранці російські війська атакували авіабомбами Билбасівку Слов'янської громади: "Внаслідок удару загинули 2 людини, у тому числі 13-річний хлопчик; ще 2 людини отримали поранення. У селищі зруйновано 2 приватні будинки і 17 пошкоджено. Ще 2 людини поранені сьогодні у самому Слов'янську".

Очільник Донецької ОВА закликав батьків, чиї діти досі залишаються на Донеччині, якомога швидше евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

"Діти не можуть ухвалити таке рішення самостійно – це мають зробити дорослі", – наголосив Філашкін.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/17800