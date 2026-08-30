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PepsiCo підтвердила пошкодження виробництва у Миколаївській області

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Виробничий об'єкт PepsiCo у Миколаївській області було пошкоджено 29 серпня, повідомила компанія PepsiCo Україна на своїй сторінці в Instagram у неділю.

"Безпека наших співробітників – наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що потерпілих немає", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі оцінюють повний масштаб наслідків пошкодження виробництва: "Наразі компанія оцінює повний масштаб наслідків та вживає заходів для відновлення постачання продукції нашим клієнтам та споживачам в Україні".

Джерело: https://www.instagram.com/p/Dcq3FPMKsPA/?igsi=MWh5a2h6YW96OWN0eA==

#пошкодження #атака #виробництво #миколаївська
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