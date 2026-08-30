Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину, четверо людей дістали поранень – ОВА

Російські війська майже 50 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, поранень дістали четверо людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлоградському районі потерпали райцентр і Богданівська громада. Понівечені підприємство й автівка. 46-річного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно. На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській, Шахтарській, Миколаївській, Васильківській громадах. Зайнялися пожежі. Пошкоджений автомобіль. Постраждали двоє чоловіків. Один госпіталізований у важкому стані", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, у Петриківській громаді Дніпровського району пошкоджено підприємство.

У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську та Грушівську громади. Пошкоджено агропідприємство, інфраструктуру та приватні оселі.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджено будівельний супермаркет, магазин, багатоквартирний будинок та приватну оселю.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31750