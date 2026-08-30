Україна готується до нової комунікації з представниками президента США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента США та зазначив, що більше деталей щодо майбутніх контактів буде відомо у понеділок.

"Були важливі зустрічі. З командою ми готуємось до нової комунікації з представниками Президента Америки. Завтра буде більше деталей", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій.

Зеленський наголосив, що США поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів.

"Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію – на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами", – сказав президент у відео, що поширено в соціальній мережі Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1Bmyb65WVB/?mibextid=wwXIfr