Зеленський: восени потрібно постаратися довести рівень збиття дронів РФ вище 90%

Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство оборони та військових максимально посилити спроможності із протидії російським безпілотникам, щоб восени рівень їхнього знищення перевищував 90%.

"Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні, відео якого поширено у Facebook.

За його словами, російські війська постійно атакують Україну безпілотниками, зокрема застосовують багато реактивних "шахедів". Значну частину дронів українські військові збивають.

"Було майже півтори тисячі дронів усіх типів тільки за ці чотири дні, із них реактивних близько восьмисот", – повідомив президент.

Зеленський зазначив, що найбільш складним завданням є знищення саме реактивних дронів. Наразі основним засобом захисту від них є бойова авіація.

Він повідомив, що Україна працює над отриманням необхідних дронів-перехоплювачів. За словами президента, чотири компанії вже розробили відповідні безпілотники, причому в однієї з них техніка є найбільш вдалою.

"Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів", – наголосив Зеленський.

Президент подякував усім членам команди України, які цілодобово працюють над посиленням захисту неба.

"Восени потрібно дати відповідь і довести рівень збиття точно вище, ніж 90%", – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше новий міністр оборони Євгеній Хмара інформував, що в Україні триває пошук протидії ворожим реактивним "шахедам", вже є чотири потенційні перехоплювачі та проведено польові випробування.