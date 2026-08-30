У селі Мила на Київщині кількість постраждалих зросла до 52, пошкоджено близько 300 об'єктів

Унаслідок ворожого удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у лікарнях залишаються дев’ять постраждалих, їхній стан медики оцінюють як середній.

"Наразі тут, у Милі та прилеглих населених пунктах, нараховуємо близько 300 пошкоджених об’єктів, з них більше 200 приватні будинки та 14 багатоповерхівок. Маємо руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження", – зазначається в повідомленні.

Ткаченко зазначив, що разом із Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України працюють над механізмами відновлення зруйнованих будинків, пошкодженої інфраструктури та допомоги людям. За його словами, необхідні рішення мають ухвалюватися оперативно та сприяти подальшому відновленню громади.

Наразі на місці трагедії та в прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Усі осередки пожежі підрозділи ДСНС уже загасили. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Раніше повідомлялося, що в результаті російського удару та подальшої детонації у селі Мила Київської області загинули 38 людей.