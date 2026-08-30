Хмара: Командир має відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу до застосування на полі бою

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив на важливості достойного ставлення до військовослужбовців та підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на зустрічі із журналістами. Міністр назвав важливим напрямком роботи відомства людський капітал, що включає долучення, розвиток і утримання людей у Силах оборони.

"Основа Сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою", – вважає Хмара.

Окремим пріоритетом міністр назвав правильне збалансування сил і засобів на полі бою.

"Сили – це особовий склад. Засоби – це озброєння і техніка, якими цей особовий склад оснащений. Якщо сили і засоби в балансі, підрозділи працюють ефективно. Якщо засобів менше, це призводить до неефективного застосування людей. А далі – до втрат. Тому відповідь на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання", – наголосив Хмара.

На полі бою, за його словами, необхідно робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання "ефективніше, якісніше і з меншими втратами".

Щодо Deep strike, middle strike і перенесення війни на територію ворога Хмара наголосив, що Україна має бити по Росії так, аби отримувати економічний ефект, знижувати оборонно-промислові спроможності ворога та створювати важливий когнітивний ефект.

Він переконаний, що далекобійні удари і перенесення війни на територію ворога, посилені когнітивними та кіберопераціями, дають вплив у стратегічній глибині.

"Оперативна глибина – це РЛС, ППО, засоби радіоелектронної боротьби, те, що захищає стратегічну глибину ворога. Щоб діставати туди, Україні потрібно системно вибивати ці засоби і мати підрозділи, які якісно та комплексно працюватимуть в оперативній глибині", – сказав міністр оборони.

Крім того, він переконаний, що оборонно-промисловий комплекс потрібно "захищати, підтримувати і розвивати". За словами Хмари, ОПК має бути здатним забезпечувати Сили оборони необхідними і актуальними засобами – зараз і в довгостроковій перспективі.

"Важливо посилювати оборонно-промисловий комплекс і вибудовувати якісну роботу з експортом. Це частина спроможності України виробляти більше і працювати з партнерами ефективніше", – резюмував він.

Як повідомлялося, 20 липня Євгеній Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою міністром оборони України.

До цього, з серпня 2025 року Хмара очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.