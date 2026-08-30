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Події

На Київщині внаслідок російських обстрілів 2 людей постраждали

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На Київщині внаслідок ворожих атак у неділю двоє людей постраждали – у селі Віта-Поштова і у селі Осещина.

"У селі Віта-Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Пожежу ліквідували", – повідомила Держслужба з НС у неділю.

Крім того, у селі Осещина Вишгородського району внаслідок ворожої атаки загорілися два металеві вагончики. Також на місці події виявлено одну потерпілу особу.

Рятувальники Київщини продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки безпілотників.

#атаки_рф #київщина
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