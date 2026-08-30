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Події

Ворог скинув дві бомби на селище Билбасівка на Донеччині: загинуло двоє людей, серед них – дитина

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У неділю, 30 серпня, біля 11:00, ворог завдав авіаудару двома ФАБ-250 по селищу Билбасівка на Донеччині, загинуло дві людини, ще двоє дістали поранення.

"Двоє людей отримали поранення. Ще двоє, на жаль, загинули. Серед загиблих – 13-річна дитина", – написав начальник Слов’янської міської військової адміністрації (Донецька обл.) Вадим Лях у Facebook в неділю.

Він також зазначив, що зруйновано два приватні будинки. Ще близько двох десятків пошкоджено.

Билбасівка - селище Слов’янської міської громади Краматорського району Донецької області.

#донеччина #атаки_рф
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