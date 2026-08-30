Міноборони розглядає напрями покриття дефіциту бюджету у $27 млрд: прискорення кредиту та внески партнерів

Дефіцит фінансування оборони України становить $27 млрд – у Міноборони є варіанти вирішення, повідомив новий міністр оборони Євгеній Хмара.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на зустрічі із журналістами.

"Існує дефіцит фінансування оборони у $27 млрд, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачену на наступний рік. Інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески", – зауважив Хмара.

За його словами, відомство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби.

Як наголосив Хмара, Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план: які завдання стоять перед Силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.

Раніше президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що дефіцит бюджету Міністерства оборони України наразі становить 27 млрд доларів. Водночас Україна очікує на 30 млрд євро європейських коштів, які мають бути спрямовані на оборону.

Як повідомлялося, 20 липня Євгеній Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою міністром оборони України.

До цього, з серпня 2025 року, Хмара очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.