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Росія прагне захопити всю Україну, будь-які поступки сприймає як сигнал продовжувати агресію – міністр оборони

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Росія прагне захопити всю Україну, будь-які поступки сприймає як сигнал продовжувати агресію – міністр оборони
Фото: Міноборони

Росія прагне захопити всю Україну, а не лише Донецьку і Луганську області, і зупинити Володимира Путіна може лише відчуття поразки, якого можна досягти тільки силою, переконаний міністр оборони України Євгеній Хмара.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на зустрічі із журналістами.

"росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Для України це екзистенційна війна. путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії. Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у розбудову російської держави. Будь-які наші поступки путін сприймає не як шлях до миру, а як підтвердження, що тиск працює і агресію можна продовжувати", – наголосив Хмара.

Він зазначив, що Росія розглядає можливість додаткової хвилі мобілізації: залучити ще близько 300 тисяч осіб цього року і ще 300 тисяч наступного. За словами міністра, це є реакція на проблеми РФ у війні, постійне зростання втрат на фронті.

"путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну. Це можна зробити лише силою – і лише ефективно", – переконаний Хмара.

Як повідомлялося, 20 липня Євгеній Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою міністром оборони України.

До цього, з серпня 2025 року, Хмара очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.

#хмара #війна #росія #міноборони
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