Хмара: триває пошук протидії реактивним "шахедам", вже є чотири потенційні перехоплювачі

В Україні триває пошук протидії ворожими реактивним "шахедам", вже є чотири потенційні перехоплювачі: проведені польові випробування, повідомив новий міністр оборони Євгеній Хмара.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на зустрічі із журналістами.

"Триває пошук протидії рекативним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "шахеди". По них уже проведені польові випробування", – заявив міністр.

Він наголосив, що наразі завдання – максимально швидко "довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць".

Раніше радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що кількість реактивних "Шахедів", якими Росія атакує Україну, за місяць зросла щонайменше на 67% – із приблизно 1500 до понад 2500.

Як повідомлялося, 20 липня Євгеній Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою міністром оборони України.

До цього, з серпня 2025 року, Хмара очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.