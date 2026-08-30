Бачення війни та план її завершення мають доходити до командирів та підрозділів на фронті – Хмара

Бачення війни та план її завершення не можуть залишатися тільки на рівні міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ чи Генерального штабу ЗСУ, а мають доходити до командирів та підрозділів на фронті, заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на зустрічі із журналістами.

Хмара зауважив, що План війни має бути зрозумілий усім.

"Під час поїздок на передову головний запит від військових однаковий: потрібно більше засобів. Командири і підрозділи на місцях розуміють, що робити. Вони мають екіпажі, мають досвід, готові навчати людей, адаптувати засоби і швидко доводити рішення до ефективного застосування", – підкреслив міністр.

Він додав, що окремо потрібні правильні рішення і команди на місцях – насамперед ті, які дозволяють берегти людей.

"План завершення війни і бачення війни не можуть залишатися тільки на рівні міністра оборони, головнокомандувача, заступників чи генерального штабу. Це бачення має спускатися вниз – до командирів і підрозділів, які щодня виконують завдання на фронті", – сказав міністр.

Для цього, за його словами, "потрібні інструменти контролю, чи виконуються рішення, чи у всіх єдине бачення і чи воно виконується".

Хмара також наголосив, що Міноборони має забезпечити військо не просто ресурсом, а системою, яка дає результат.

"Завдання Міністерства оборони – допомогти Силам оборони перехоплювати ініціативу на полі бою. Йдеться про всі домени сучасної війни: землю, повітря, море, інформаційний простір, кіберпростір, перенесення війни на територію ворога", – сказав він.

За словами очільника відомства, це комплексна робота, що включає: які спроможності потрібні на полі бою, як вони застосовуються, як контролюється ефективність і як рішення масштабуються для всіх Сил оборони.

"Міністерство має забезпечити військо не просто ресурсом, а системою, яка дає результат: більше знищеного ворога, більше збережених життів наших людей", – підкреслив Хмара.

Як повідомлялося, 20 липня Євгеній Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою міністром оборони України.

До цього, з серпня 2025 року Хмара очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.