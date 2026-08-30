Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Бачення війни та план її завершення мають доходити до командирів та підрозділів на фронті – Хмара

2 хв читати
Додати як джерело
Бачення війни та план її завершення мають доходити до командирів та підрозділів на фронті – Хмара
Фото: Міноборони України

Бачення війни та план її завершення не можуть залишатися тільки на рівні міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ чи Генерального штабу ЗСУ, а мають доходити до командирів та підрозділів на фронті, заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на зустрічі із журналістами.

Хмара зауважив, що План війни має бути зрозумілий усім.

"Під час поїздок на передову головний запит від військових однаковий: потрібно більше засобів. Командири і підрозділи на місцях розуміють, що робити. Вони мають екіпажі, мають досвід, готові навчати людей, адаптувати засоби і швидко доводити рішення до ефективного застосування", – підкреслив міністр.

Він додав, що окремо потрібні правильні рішення і команди на місцях – насамперед ті, які дозволяють берегти людей.

"План завершення війни і бачення війни не можуть залишатися тільки на рівні міністра оборони, головнокомандувача, заступників чи генерального штабу. Це бачення має спускатися вниз – до командирів і підрозділів, які щодня виконують завдання на фронті", – сказав міністр.

Для цього, за його словами, "потрібні інструменти контролю, чи виконуються рішення, чи у всіх єдине бачення і чи воно виконується".

Хмара також наголосив, що Міноборони має забезпечити військо не просто ресурсом, а системою, яка дає результат.

"Завдання Міністерства оборони – допомогти Силам оборони перехоплювати ініціативу на полі бою. Йдеться про всі домени сучасної війни: землю, повітря, море, інформаційний простір, кіберпростір, перенесення війни на територію ворога", – сказав він.

За словами очільника відомства, це комплексна робота, що включає: які спроможності потрібні на полі бою, як вони застосовуються, як контролюється ефективність і як рішення масштабуються для всіх Сил оборони.

"Міністерство має забезпечити військо не просто ресурсом, а системою, яка дає результат: більше знищеного ворога, більше збережених життів наших людей", – підкреслив Хмара.

Як повідомлялося, 20 липня Євгеній Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою міністром оборони України.

До цього, з серпня 2025 року Хмара очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.

#хмара #війна #генштаб_зсу #міноборони
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Уже 38 жертв та 20 постраждалих у с. Мила на Київщині, ще четверо зникли безвісти, триває ліквідація наслідків – Зеленський

Уже 38 жертв та 20 постраждалих у с. Мила на Київщині, ще четверо зникли безвісти, триває ліквідація наслідків – Зеленський

У селі Мила Київської області внаслідок російського удару та подальшої детонації загинули 38 людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей, четверо …

Читати