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Хмара про принципи закупівель: критерій оцінки – позиція головнокомандувача ЗСУ

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Хмара про принципи закупівель: критерій оцінки – позиція головнокомандувача ЗСУ
Фото: Міноборони України

Головний принцип у оборонних закупівлях – купувати саме те, що потрібно війську, зазначив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на зустрічі із журналістами.

"Критерієм оцінки має бути позиція головнокомандувача: якщо він визначає, які боєприпаси, дрони чи артилерійські системи потрібні війську, Міністерство оборони має забезпечити закупівлю і постачання", – заявив Хмара.

Як повідомлялося, 20 липня Євгеній Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою міністром оборони України.

У серпні 2025 року Хмару було призначено начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.

#хмара #міноборони #закупівлі #генштаб_зсу
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