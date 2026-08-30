"Фантоми" повертаються: з 31 серпня три патрулі працюватимуть у Києві та області

З 31 серпня три "фантомні патрулі" працюватимуть на дорогах у Києві та Київській області, а пізніше – у інших областях, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У планах – збільшення кількості фантомів і їхньої присутності на дорогах", – написав він у Телеграмі в неділю.

Білошицький нагадав, що "фантоми" – це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого "фантома", так і коли він стоїть у певному місці.

Після фіксації правопорушення відбуваються зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних.

Після цього метадані з відповідною інформацією надсилаються до системи автоматичної фіксації, яка їх опрацьовує та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.

Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Начальник Департаменту патрульної поліції додав, що "фантоми" можуть фіксувати порушення в обох напрямках руху

Білошицький також додав, що можлива фіксація правопорушень не в автоматичному режимі.

"У неавтоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими він оснащений. Вони здатні фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. У випадку фіксації найбільш зухвалих правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) інспектори, які перебувають у "фантомі", можуть зупинити порушника відповідно до вимог ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію" та розглянути справу про адмінправопорушення", – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, "Фантоми" розпочали роботу на українських дорогах у січні 2022 року. За даними МВС, система могла одночасно фіксувати до 50 рухомих цілей, а інформація про порушення передавалася до системи автоматичної фіксації, після чого формувалася постанова про адміністративне правопорушення.

За даними Національної поліції, до початку повномасштабного вторгнення "фантоми" працювали близько місяця, за цей час до відповідальності притягнули понад 26 тис. водіїв за перевищення швидкості. У серпні 2026 року глава МВС Іван Вигівський заявив про повернення спеціальних автомобілів на українські дороги.