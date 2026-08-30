Хмара: пріоритет - зберегти команду Міноборони, будуть підсилення певних напрямків з призначеннями заступників

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара прагне зберегти команду відомства задля продовження розпочатих проєктів та хоче підсилити певні напрямки: зокрема на посаду заступника міністра повернеться Анна Гвоздяр і будуть додаткові призначення.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

"Пріоритет – збереження команди Міністерства оборони. У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання – забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги", – розповів Хмара.

Водночас він зазначив, що будуть і посилення команди новими людьми, зокрема заступник Микола Швидкий 3 серпня був призначений на посаду заступника міністра оборони, його сфера відповідальності – фронт. Любов Галан була призначена заступницею міністра оборони України 29 липня і відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.

Хмара зауважив, що за його ініціативою Сергій Боєв повернувся до команди, наголосивши, що його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами.

"Незабаром планується посилення напряму ОПК і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр. Окремо Міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені", – повідомив очільник Міноборони.

На питання журналістів про можливе повернення екс-міністра Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, Хмара зазначив, що вони мали одну зустріч у липні. На ній Хмара запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проєктами. Хмара не пропонував конкретних посад, наразі зворотного зв’язку від Федорова ще не було.

Як повідомлялося, 20 липня 2026 року Євген Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов’язки міністра оборони. 19 серпня 2026 року був призначений Верховною Радою України міністром оборони України.

У серпні 2025 року Хмару було призначено начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, а з січня до липня 2026-го він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.